Diawara apre alla cessione: il Wolverhampton pronto a spendere 13-15 milioni. Anche Olsen vicino all’addio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Tiago Pinto si trova ancora a Londra non solo per chiudere l’affare Abraham. Il gm giallorosso, rivela in questi minuti iltempo.it (A. Austini) sta portando avanti diversi affari in uscita.

In primis Amadou Diawara sul quale si registra il ritorno di fiamma del Wolverhampton, pronto a pagare tra i 13 e i 15 milioni di euro alla Roma. Il guineano aspettava un club più importante ma adesso sembra in procinto di convincersi. E con la sua partenza Pinto andrebbe a cercare un altro centrocampista richiesto da Mourinho.

Contatti avanzati anche con lo Sheffield United per Olsen: il portiere dovrebbe partire di nuovo in prestito. Non decolla invece la cessione di Carles Perez al Newcastle, che era pronto a spendere fra i 12 e i 14 milioni di euro ma lo spagnolo è destinato a restare.

Tratta invece direttamente con l’Al Rayyan (Qatar) Nzonzi, che vorrebbe però una buonuscita da un milione e mezzo per lasciare la Roma oltre che il cartellino gratuito. A Trigoria nessuna traccia finora di un’offerta dei qatarioti.

Fonte: iltempo.it