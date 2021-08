Florenzi, il Milan offre il cartellino di Andrea Conti alla Roma: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La trattativa tra la Roma e il Milan per Alessandro Florenzi procede, seppur a rilento. I due club infatti non hanno ancora trovato l’accordo per il trasferimento del terzino, che continua ad allenarsi tra gli esuberi.

Novità in arrivo però sulle pagine dell’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), che rivela come i rossoneri, per convincere la Roma a cedere Florenzi senza esborso di denaro per il cartellino, hanno offerto ai giallorossi il cartellino di Andrea Conti.

Andrea Conti, 27 anni, è un terzino destro che è esploso con la maglia dell’Atalanta per poi finire al Milan nel 2017 per la cifra non indifferente di 24 milioni di euro. Il calciatore però, anche a causa di un brutto infortunio, non è riuscito a dimostrare il suo valore in rossonero.

Ora il Milan prova a giocarsi la carta Conti per arrivare a dama con Alessandro Florenzi.

