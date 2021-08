Mou presenta la sua Roma all’Olimpico: Vina insidia Calafiori, Eldor sorpassa Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Finalmente si torna a giocare all’Olimpico e davanti al pubblico, seppur in misura ridotta: questa sera la Roma si presenta ai suoi tifosi nell’ultimo match amichevole contro il Raja Casablanca.

Mourinho svelerà dunque la sua squadra che tra una manciata di giorni comincerà ufficialmente la sua stagione sul campo dei turchi del Trabzonspor nel preliminare di Conference League.

La Roma dovrà farsi trovare subito pronta: per questo motivo Mou dovrebbe mettere da parte gli esperimenti e provare dall’inizio l’undici titolare che ha in mente per cominciare la stagione, sempre in attesa dei rinforzi che arriveranno da qui alla chiusura del mercato.

Smalling e Mancini formeranno la coppia di difensori centrali, così come Veretout e Cristante quella dei centrocampisti. Sulle corsie Karsdorp non ha rivali a destra, mentre Vina insidierà Calafiori a sinistra.

Sulla trequarti in dubbio Pellegrini dopo la botta rimediata nei giorni scorsi ma che sembra aver già smaltito, mentre Zaniolo e Mkhitaryan completeranno il reparto. A guidare l’attacco ci sarà Shomurodov, che ha già scalzato Borja Mayoral nelle gerarchie di Mourinho.

Fischio d’inizio ore 20:45, ma all’Olimpico lo spettacolo del prepartita comincerà alle 20. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, in streaming invece sarà possibile assistere al match accedendo a RomaTV+.

Giallorossi.net – A. Fiorini