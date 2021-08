Dzeko, la Roma dà il via libera per giocare con l’Inter. E l’attaccante va subito in gol (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La diatriba tra la Roma e Dzeko sullo stipendio non pagato di luglio si è risolta a metà strada, con i giallorossi che pagheranno la mensilità di luglio solo per una parte.

E così la Roma ha dato il via libera al bosniaco per scendere in campo con l’Inter nell’amichevole che i nerazzurri stanno giocando contro la Dinamo Kiev.

Al termine del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi, che ha subito schierato Dzeko titolare al centro dell’attacco, sta vincendo per due a zero.

Il bosniaco sembra essersi già inserito alla perfezione nei meccanismi di squadra, entrando prima nell’azione del gol del vantaggio di Barella con un bel colpo di tacco, e poi siglando la rete del due a zero su assist del centrocampista ex Cagliari.

A brevissimo è attesa la comunicazione ufficiale della cessione di Edin Dzeko all’Inter tramite una nota della Roma.

Redazione Giallorossi.net