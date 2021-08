Diawara e Villar rifiutano la cessione: bloccato il mercato in entrata della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amadou Diawara e Gonzalo Villar sembrano accomunati da uno strano destino. Entrambi sono finiti in panchina, dato che Mou considera la coppia formata da Cristante e Veretout quella titolare.

Ma non è solo questo ad unirli. C’è anche il discorso mercato che li pone nella stessa situazione: tutti e due hanno avuto delle richieste, ed entrambi le hanno rispedite al mittente.

Diawara era stato corteggiato a lungo dal Wolverhampton, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione, convinto di potersi giocare le sue chance in giallorosso con Mourinho. Villar invece era stato avvicinato dal Sassuolo, intenzionato a investire in un prestito con obbligo di riscatto per il giovane centrocampista spagnolo.

Ma anche Gonzalo ha detto no: “C’è solo la Roma“, la risposta netta dell’ex giocatore dell’Elche. Il problema, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), è che senza la cessione di almeno un giocatore della rosa, il mercato di Tiago Pinto è da considerarsi chiuso.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Corriere della Sera