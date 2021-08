Sabatini: “Roma e Napoli saranno le sorprese del campionato. Lo scontro Totti-Spalletti fu umiliante per tutti”

NOTIZIE AS ROMA – Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma ed attuale ds del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della prima gara di campionato. Il dirigente parla dei giallorossi, del presente, ma anche del passato partendo da una trattativa per un allenatore che non andò in porto:

“In un’altra epoca cercai di portare Allegri alla Roma. Lui sa che è in debito con me, perché si prese un impegno, poi disatteso. Inter? Qualche scricchiolo si avvertiva e non vedevo l’entusiasmo giusto. Non dico che un presidente debba essere fanatico, ma un po’ tifoso sì”

“La storia tra Totti e Spalletti ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno (nel 2016-17, ndr) la sua Roma raggiunse gli 87 punti, a 87 spesso si vincono gli scudetti. Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso. Troppi equivoci, non mi va di parlarne.

Il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho saranno le sorprese del campionato, Mou è pragmatico e determinato, ha un’aura di eroismo e invulnerabilità. Zaniolo ha tutto, tecnica e forza“.