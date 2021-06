Diawara, grana per la Roma: no alla cessione senza crescita professionale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pau Lopez si avvicina al Marsiglia e l’accordo può essere annunciato già entro la fine della settimana, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

La Roma, però, ora si trova a gestire un nuovo problema: Amadou Diawara. Il centrocampista è stato collocato nella lista dei cedibili e non ne vuole far parte. Non rientra nei piani di Pinto e Mourinho che nel ruolo stanno investendo su Xhaka.

Diawara, forte di un contratto fino al 2024, non accetta di andare via neppure in prestito se non scorge le premesse di una crescita professionale. La Roma quindi dovrà trovare una squadra gradita al calciatore che gli permetta di non scendere di livello rispetto ai giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport