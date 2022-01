Diawara, quante offerte dall’estero. Ma ora Amadou deve scegliere in fretta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre giorni alla chiusura del mercato. Il tempo stringe. Dopo una lunga riflessione, Diawara si è convinto: davanti a una proposta interessante lascerà Trigoria.

Un’ottima notizia per la Roma, che però deve accelerare i tempi della cessione del guineano se vuole avere la possibilità materiale di rimpiazzarlo in queste ultime ore di contrattazioni. Diawara ha in mano diverse offerte dall’Italia (Venezia, Cagliari e Sampdoria), ma è soprattutto all’estero che bisogna guardare se si vuole trovare un club in grado di accontentare economicamente il calciatore, che alla Roma guadagna più di 2 milioni all’anno.

Ecco allora che le offerte di Fulham e Galatasaray, club che possono soddisfare le richieste di ingaggio del giocatore, possono tornare di attualità. Ma la novità che arriva oggi dai quotidiani è che anche tre club francesi si sono fatti sotto per avere Diawara in prestito con diritto di riscatto (che la Roma vorrebbe trasformare in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni).

Le offerte per Amadou sembrano non mancare, ora bisogna però capire quale di queste sia in grado di convincerlo sotto ogni punto di vista, sportivo ed economico.

Tiago Pinto attende, ma spera che tutto possa risolversi in fretta: più passa il tempo e più diventa difficile per la Roma concludere un ultimo affare in entrata. Pessimista a tal proposito Il Tempo (A. Austini): secondo il quotidiano romano è molto difficile, per non dire impossibile, che il gm riesca in così poco tempo a piazzare Diawara e a chiudere per un centrocampista che possa rimpiazzarlo.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero

