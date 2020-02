Diawara torna in gruppo dopo le visite mediche, si avvicina il rientro in squadra

NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina finalmente il ritorno in squadra di Diawara, che torna in gruppo dopo le visite mediche.

Stando infatti a quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il centrocampista domenica si è sottoposto ad una visita con Cerulli e ha ricevuto il via libera per tornare oggi in gruppo.

A poco meno di un mese dalla lesione al menisco esterno del si avvicina il recupero del giocatore guineano.