Diawara, torna l’ipotesi intervento al menisco

ULTIME NEWS AS ROMA – Il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus starebbe portando la Roma a rivalutare l’ipotesi intervento chirurgico al menisco per Amadou Diawara.

L’operazione verrebbe effettuata al termine del periodo di quarantena. Lo scrive l’edizione odierna de “La Repubblica“. Il centrocampista guineano era tornato in campo con la Primavera giallorossa prima dello stop alle competizioni sportive.

Il ginocchio però potrebbe avere comunque bisogno di un intervento per guarire completamente dal problema ed è per questo che la Roma, visto lo stop forzato, sta pensando all’ipotesi di un’operazione per risolvere definitamente il problema.

Fonte: La Repubblica