Dieci decimi

AS ROMA NEWS – Dieci sono i punti racimolati dalla Roma dopo 8 partite giocate. Decima è la posizione occupata in classifica dai giallorossi, al pari dell’Empoli di D’Aversa. Fotografia di una squadra modestissima, incapace ormai da anni di regalare emozioni forti ai suoi tifosi.

Le scelte sbagliate in sede di mercato, e più a monte nell’individuare figure apicali nei quadri dirigenziali, una scellerata gestione degli allenatori e una proprietà sempre più distante fanno sì che questa Roma continui a recitare il ruolo di una squadra ai margini dei piani alti della Serie A.

Ieri contro l’Inter i giallorossi ci hanno anche provato, pagando a carissimo prezzo un errore individuale (Juric lo definirà un incidente), ma il risultato non cambia. La squadra di Inzaghi alla fine vince con merito, andando più volte a un passo dal secondo gol dopo che la Roma si era letteralmente sgretolata alla prima difficoltà. Altro segnale di una squadra senza leadership né supportata da grandi personalità.

Juric professa ancora un ingenuo ottimismo, che però non fa presa sulla tifoseria, sempre più delusa dai risultati di una Roma da metà classifica, incapace da anni di battere una big, ridotta al ruolo di sparring partner delle principali squadre del campionato. La sensazione, spaventosa e desolante, è di trovarsi davanti a una stagione già segnata dopo una manciata di partite.

Domenica prossima i giallorossi sono attesi sul campo della Fiorentina, che ieri ha seppellito il Lecce con sei gol. I viola hanno dimostrato di essere in palla, al contrario dei ragazzi di Juric che invece faticano terribilmente a segnare, ma anche a creare occasioni da gol. In mezzo la partita di coppa contro la Dinamo Kiev, che ora viene vista quasi come uno scomodo intralcio. Anche se non si sa bene da cosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

