JURIC: “Ottima gara, abbiamo pagato quell’incidente sul loro gol. Servono risultati per ricompattare l’ambiente, non c’è molto tempo”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Inter, gara valida per l’ottava giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa al termine del match:

IVAN JURIC A DAZN

La Roma era rimasta in partita, ha pagato le ingenuità…

“Penso che abbiamo iniziati un po’ timorosi, non mi sono piaciuti i primi 15 minuti, dopodiché abbiamo fatto molto molto bene fino al gol. Il gol veramente è stato un incidente, in queste partite lo paghi caro, però, secondo me a lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni, non le abbiamo sfruttate, secondo me anche abbiamo sbagliato un po’ troppo tecnicamente e regalato gol in una gara così. Un peccato perché la squadra ha fatto un’ottima gara, bisogna sicuramente alzare il livello di qualità negli ultimi metri e essere ancora più pericolosi. Poi con l’Inter non è facile, però penso che questa sera abbiamo veramente limitato l’Inter quasi su tutto, fatto una partita molto seria e è un grandissimo peccato”.

Dybala è stato molto attento in fase difensiva, ma è sacrificato troppo: non rischia di perdere lucidità in avanti?

“Sono d’accordo, questo è un esempio dove ci devo lavorare tanto, si è riuscito a vedere che si devono scambiare i trequartisti, è chiaro che avendo giocatori nuovi come Koné fanno fatica ancora ad interpretare bene certe situazioni. Bisogna limitare queste corse indietro scambiandosi, poteva essere molto più semplice, d’altra parte c’è un’applicazione di tutta la squadra allucinante, in queste situazioni come ho detto c’è da scambiarsi, di correre meno, questo arriva un po’ con le conoscenze di campionato, di modo di giocare e di tutto il resto”.

Lei deve gestire un ambiente poco sereno, come pensa di ricompattarlo?

“Per questo mi dispiace molto per stasera, perché penso che il pubblico era contento su tante cose. Noi dobbiamo fare risultati per ricomporre l’ambiente. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi l’applicazione dei giocatori, il modo in cui giocano, per me è fantastica. Un modo di sacrificarsi, di fare tutto, impressionante, ma di tutti quanti. Sono convinto che se continuano così faremo anche risultati. L’unico modo sono risultati in questo momento. La situazione è questa. Noi tutti insieme, specialmente i giocatori che sono fischiati, devono essere forti, pensare di giocare bene. Per me hanno fatto oggi una ottima gara contro l’Inter. Da tanto tempo Roma non ha giocato così contro l’Inter. Sono contento su questo. Dobbiamo fare risultati e la situazione cambierà”.

IVAN JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Possiamo chiamarla la serata dei rimpianti?

“Sì. Male nei primi 15 minuti, poi abbiamo preso in mano la partita. Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol per un incidente. C’è rammarico, era tanto tempo che la Roma non giocava con questo dominio con l’Inter. La squadra stava molto bene fisiciamente. Molto deluso dal risultato, molto contento della prestazione”.

Dybala troppo lontano dalla porta?

“Dobbiamo aggiustare le cose in fase difensiva. Ci sono giocatori che fanno fatica a interpretare certi concetti. Possiamo anche vedere la volontà dei giocatori a dare tutto, Paulo si è visto quanto vuole dare. Non si vedeva differenza tra Inter e Roma, ma vogliamo avvicinare Dybala alla porta”.

C’è urgenza di risultati, non bastano le belle prestazioni. Come si può fare?

“Vedo tante cose che sono migliorate, tantissime. Ma non è sufficiente se non vinci a Monza dopo aver dominato. Oggi abbiamo fatto un errore pazzesco, e allora c’è qualcosa che non è giusta. Ora bisogna fare risultati, e non abbiamo tanto tempo. Ma sono fiducioso, i conti alla fine tornano, è sempre stato così”.

Perchè è stato tolto Konè a inizio ripresa?

“E’ un ragazzo giovane che sta entrando in questo mondo più serio. In Italia sono partite di grandissima concentrazione, all’estero un po’ meno, e ha fatto alti e bassi. Volevo vedere Pisilli, ma non è una bocciatura”.

Il mercato è lontano: come si trova la qualità?

“Ma la qualità c’è, si devono sbloccare. La stanno dimostrando a tratti, sicuramente non siamo efficaci in zona gol”.

Come ha trovato l’arbitraggio di Massa?

“A Monza c’è stato un episodio brutto, oggi è stata condotta una buona gara”.

