SVILAR: “Momento pesante per noi, siamo arrabbiati. Il Dio del calcio non vuole che la Roma vada bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Inter.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Prestazione di grande valore la tua nonostante la sconfitta…

“Grazie mille, grazie mille, però non ho tanto da dire perché oggi sono molto dispiaciuto per il risultato e lo sai come portiere, fai una bella partita però dopo non vinci e è come se non hai fatto niente, quindi mi dispiace tanto”.

L’atmosfera nello spogliatoio?

“No, guarda, oggi dopo la partita siamo stati tutti tutti zitti, dispiaciuti, un po’ arrabbiati … Arrabbiati, arrabbiati. Arrabbiati, sì, arrabbiati. Però è davvero un bel gruppo di uomini buoni, di ragazzi davvero buoni, di calciatori forti. In questo momento penso che meritiamo un po’ di più, però a volte in calcio la palla non vuole entrare, non è la prima partita. È per questo che sono ancora più dispiaciuto oggi, perché diverse partite che stiamo facendo bene, creando occasioni, e la palla non vuole entrare. È come se il dio del calcio sta decidendo che in questo momento la Roma non deve andare bene. E’ per questo che sono molto dispiaciuto, perché prima della partita ho sentito che avevamo una chance grande, un’opportunità grande di dimostrare, di iniziare a fare molto bene, perché penso che abbiamo un gruppo forte, con calciatori forti, con ragazzi bravissimi per quello che siamo dispiaciuti per la gente, di non dargli un regalo”.

MILE SVILAR IN CONFERENZA STAMPA

La differenza tra Roma e Inter stasera?

“Molto piccola. Abbiamo avuto occasioni, ma la palla non vuole entrare”.

Roma decima, il motivo?

“I risultati. Siamo in un momento difficile, pesante, ma se giochiamo così vinceremo tante partite”.

Sei fondamentale, ti senti un leader del gruppo? State parlando del rinnovo?

“Mi sento come tutti gli altri, il contratto è l’ultimo mio pensiero. Penso solo al campo”.

Decisiva la deviazione di Dybala sul gol?

“Sì, siamo stati sfortunati, la palla è andata un po’ a destra, ma così è il calcio”.

