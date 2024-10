INZAGHI: “Vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore. Bravissimo Svilar a impedirci di raddoppiare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Non avete subito gol contro una big. Questione di concentrazione?

“Se vai a vedere le tre partite dove abbiamo preso gol, sono tre squadre forti, importanti, come lo era stasera la Roma. Chiaramente sappiamo che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorarci, però stasera con le difficoltà che abbiamo avuto, la Roma è una squadra importante, di qualità, siamo stati molto bravi. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, il primo tempo è stato equilibrato, il secondo una volta sbloccato abbiamo avuto due o tre possibilità di raddoppiare. Lì dovevamo farlo perché poi alla fine il risultato rimane sempre in bilico, però non dimentichiamo che l’Olimpico è un campo difficile e sono molto contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi”.

Preoccupato per gli infortuni soprattutto a centrocampo?

“Per quanto riguarda gli infortuni sicuramente, perché stasera avevamo qualche problemino in mezzo, perché Asslani e Zielinski avevano avuto dei problemi. Calhanoglu non stava benissimo in questi due giorni, però l’allenamento ieri era andato bene, il riscaldamento abbastanza, probabilmente con Asslani e Zielinski avrei fatto altre scelte per quanto riguarda Hakan. Lui è un ragazzo straordinario, generoso, però penso che si sia fermato in tempo. Non sentiva l’aduttore libero e il dolore è rimasto come prima della gara, quindi non è peggiorato. Quello che hai detto per i punti di trasferta ne abbiamo parlato con la squadra. In casa stiamo avendo un buon rullino, ci mancavano alcuni giocatori. L’anno scorso eravamo stati perfetti, quest’anno abbiamo vinto a Udine e pareggiato a Genova. Sapevamo che stasera era una partita difficile. Siamo stati molto bravi, siamo stati squadra e questo è quello che più conta. Venire qua a vincere all’Olimpico non è una cosa semplice”.

SIMONE INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Che valore dai a questa vittoria?

“Vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore. Dopo 28 minuti avevo usato due slot per i cambi, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Dovevamo vincere in trasferta, ora dobbiamo lavorare e recuperare giocatori. Dovevamo raddoppiare nelle occasioni avute, ma Svilar è stato bravissimo. La Roma è una squadra di grande qualità, e per le altre che verranno a giocare qui non sarà facile”.

Sei senza mezzo centrocampo…

“Asllani e Zielinski sono da valutare. Speriamo di portarli a Bergamo, ma non ci sono certezze”.

E su Calhanoglu e Acerbi?

“Calhanoglu non era appostissimo, sentiva l’adduttore un po’ indurito. Per Acerbi bisognerà fare delle valutazioni, mi ha detto che si è salvato in tempo ma vedremo”.

Avete ancora fame, è un segnale per le competitor?

“Lo dirà il tempo. Vedo lavorare la squadra e lavorano molto seriamente. Sono ragazzi che vogliono vincere ancora contro squadre che si sono rafforzate e c’è tantissima concorrenza”.

Questa sera è più orgoglioso dei suoi visto il momento difficile con i due infortuni?

“Assolutamente. Sono molto soddisfatto, i ragazzi potevano innervosirsi e invece sono rimasti lucidi di testa”.

