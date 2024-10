ROMA-INTER 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde in casa contro l’Inter, colpita dalla rete di Lautaro nella ripresa. La classifica si fa sempre più deludente, con i giallorossi al decimo posto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i nerazzurri nel match valido per l’ottava giornata di campionato:

Svilar 8 – Un intruso in questa squadra. Provvidenziale su Thuram nel primo tempo. Nella ripresa salva la porta più volte su Dumfries. Avvilente che il migliore della Roma sia quasi sempre il portiere.

Mancini 5,5 – Fa il suo fino a quando la Roma è in partita, poi dopo lo svantaggio la squadra si disunisce e gli attaccanti nerazzurri gli fanno venire il mal di testa.

Ndicka 6 – Protagonista in positivo nel primo tempo, quando riesce ad arginare con grande efficacia un temibile Thuram. Nella ripresa cerca di salvare la baracca, ma senza successo.

Angelino 5 – Confermato nel ruolo di terzo centrale, dalla sua parte l’Inter affonda più volte. Dal 79′ Hermoso sv.

Celik 6 – Duello complicato con Dimarco, ma se la cava con attenzione. Provvidenziale su Dimarco. Uno dei meno peggio, il che è tutto dire.

Konè 5,5 – Partenza confusionaria e imprecisa, migliora col passare dei minuti. Viene forse tolto troppo presto dal campo. Dal 53′ Pisilli 5,5 – Commette errori un po’ ingenui, troppe aspettative su un ragazzino alle prime esperienze.

Cristante 5 – Paga dazio quando deve accelerare nel breve, ma la sua presenza in mezzo al campo è utile. Sbaglia diversi passaggio di troppo che permette pericolose ripartenze ai nerazzurri. Dal 79′ Le Fee sv.

Zalewski 4 – Non azzecca mai l’ultimo passaggio, dimostrando scarsa qualità. Impicca la partita con uno dei suoi soliti errori. Dal 70′ Baldanzi sv.

Pellegrini 6 – L’uomo che crea più pericoli alle retroguardia avversaria. Sommer goffamente devia sul palo un suo tiro centrale, poi ci prova senza successo dal limite. Sull’efficacia delle sue conclusioni dalla distanza ci sarebbe da discutere, ma prendersela con lui oggi sarebbe sbagliare bersaglio.

Dybala 6 – Si mette al servizio della squadra giocando a tutto campo, anche se qualche volta sbaglia palloni per lui fin troppo facili. Prezioso per la manovra della squadra ma anche oggi manca la stoccata. Dal 79′ Soulè sv.

Dovbyk 6 – Si batte come un leone contro tutta la retroguardia avversaria. Bravo nelle sponde, difficile chiedergli di più oggi.

IVAN JURIC 5 – Una Roma né carne né pesce perde la sua occasione di cambiare inerzia a una stagione che rischia di essere già segnata. Discutibili sia alcune scelte inziali che i cambi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

