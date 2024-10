(LIVE!) ROMA-INTER, le formazioni ufficiali: Angelino in difesa e Zalewski sulla fascia, Dybala-Dovbyk in attacco

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e questa sera all’Olimpico affronta i campioni d’Italia in carica dell’Inter.

I giallorossi cercano una vittoria di prestigio che possa ridare entusiasmo alla piazza e dare una svolta a un inizio di stagione piuttosto stentato. Per battere i nerazzurri però servirà una partita perfetta.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e quindi al racconto del match con la consueta diretta testuale.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 18:45 – Cancelli aperti da circa trenta minuti, mancano due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric.

A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Pisilli, Paredes, Baldanzi, Soulé, Le Fée, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

A disp. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Berenbruch, Correa, Taremi, Arnautovic.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Carbone-Peretti.

IV UFFICIALE: Feliciani.

VAR: Di Bello. ASS. VAR: Di Paolo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

