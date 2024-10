GHISOLFI: “Progetto iniziato da poco, serve tempo. Roma più giovane e forte, Juric sta cominciando ad adattarsi”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Inter.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Un bilancio del primo mese di juric?

“E’ arrivato in un contesto difficile, ma ha iniziato ad adattarsi, ha iniziato a portare il mondo con lui, grazie alla sua attitudine e al suo lavoro. Ha preso 7 punti su 9 in campionato, ma ha ancora bisogno di tempo per lavorare con l’esercito. Le 7 partite che arriveranno fino alla prossima sosta saranno importanti per la continuità e per il seguito”.

La vostra idea sulla squadra in generale e i vostri obiettivi?

“È vero che abbiamo speso tanto in termini di calciatori, ma abbiamo abbassato il monte ingaggi. Abbiamo una squadra più giovane, una squadra più forte. Serve del tempo, è un progetto che è iniziato da poco. Affrontiamo una squadra l’Inter che è una squadra che ha stabilità a livello di club, a livello di rosa, di calciatori. Ed è con il tempo che si vedranno i risultati”.

Sulla tifoseria?

“Giocare con i nostri tifosi in un ambiente caldo e speciale è importantissimo per noi. Per noi è un motivo di orgoglio cercare di recuperare il loro affetto. Dobbiamo lavorare duro, sforzarci, sacrificarci in campo. A partire da questa sera, difendendo i nostri valori, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e daremo del nostro meglio”.

