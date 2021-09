Dietro Roma-Sassuolo: dai rimbrotti di Cristante a Reynolds alla “finta” di Abraham

AS ROMA NEWS – Roma-Sassuolo è stata molto più di una partita fatta di gol, pali ed occasioni fallite. Come al solito una partita di oltre 90 minuti regala anche diversi particolari che non tutti riescono a percepire, rapiti dal susseguirsi delle azioni.

La prima chicca del match è stata di sicuro lo schema su punizione che Mou ha chiamato dalla panchina, e che ha portato Cristante a fare gol. Ma forse non tutti hanno notato come Abraham abbia “fintato” in modo plateale di chiedere a Pellegrini il pallone lungo sul secondo palo.

Un’astuzia che ha ingannato la difesa del Sassuolo, tutta concentrata a evitare che i numerosi saltatori della Roma potessero colpire in porta da una traiettoria alta a centro area.

Altro particolare che, nei concitati minuti finali del match, può essere sfuggito è il rimbrotto piuttosto veemente che Cristante prima e Mancini poi hanno riservato a Bryan Reynolds, reo di non aver adeguatamente contrastato un giocatore del Sassuolo, libero di andare al cross poco prima del gol (poi annullato) di Scamacca.

Cristante, furioso, ha prima colpito con un calcio il palo alla sinistra di Rui Patricio, e poi ha continuato a rimproverare a brutto muso il terzino americano, che ha provato timidamente a giustificarsi.

Bello infine il gesto di Mourinho, immortalato dalle telecamere di Dazn, al fischio finale di Sozza: l’allenatore ha ringraziato qualcuno lassù, indicando il cielo con il dito.

Giallorossi.net – F. Turacciolo