Totti: “Pellegrini è un leader, spero che Roma capisca il suo valore. Zaniolo? Vediamo tra dieci anni”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti è ospite eccellente questa mattina delle colonne della Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) in un’intervista nella quale incorona Pellegrini come capitano della Roma. L’ex dieci giallorosso parla anche dell’impatto di Mourinho sulla squadra, di Zaniolo e del neo acquisto Abraham.

Roma, Napoli e Milan si sono già portate avanti in campionato: sapranno reggere il ritmo per tutta la stagione?

Siamo solo alle primissime giornate, è ancora tutto in alto mare. La Juve stessa, che ha avuto una partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare benissimo.

Lo scatto di Mourinho è già un’immagine cult: Roma ha un nuovo riferimento?

La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. E’ un allenatore duttile, che ha vinto tantissimo, ha fascino. Indubbiamente è un grande personaggio e per la squadra in grandissimo motivatore. E’ sempre stato e resta un valore aggiunto: sia in campo che nella gestione del gruppo.

E’ riuscito a sorprenderla in qualche aspetto particolare?

Nella capacità di entrare in sintonia con l’ambiente, subito. Si mette davanti a tutti, fa da parafulmine, una capacità che in una città come Roma può risultare determinante.

Un aggettivo che utilizzerebbe per il nuovo Zaniolo?

E’ giovane e torna dopo due gravi infortuni. Tutti ci auguriamo che diventi un campione ma deve ancora dimostrare tutto. Per tutto quello che gli è capitato deve a maggior ragione “aiutarsi” di più, allenandosi e lavorando sodo. Crescendo si matura, lui deve farlo anche da un punto di vista caratteriale e professionale, si circondi di persone che lo aiutino. Quello che succede fuori dal campo a Roma è fondamentale: viene davanti a tutto. Lui ha grandissime prospettive e può certamente fare una grande carriera: ragioniamoci tra dieci anni per vedere che livello avrà raggiunto.

Anche Abraham ha avuto un ottimo impatto: impressioni?

E’ un giocatore di livello internazionale, arriva dal Chelsea. E’ giovane, ha i colpi che a Roma non si vedevano da un po’ e che hanno entusiasmato i tifosi. E’ bravo tecnicamente ed è un tipo che lotta, sono certo che farà bene.

Dovesse scommettere, questo sarà l’anno di?

Spero di Lorenzo Pellegrini. Roma e la Roma capiscano il valore di questo ragazzo: è veramente forte e ha tutte le doti morali che servono per essere leader. Sa comportarsi, sa stare al suo posto, è umile. E’ un degno capitano.

Fonte: Gazzetta dello Sport