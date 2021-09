Di Francesco: “Voglio rifarmi contro la Roma”. Ma il Verona lo ha già esonerato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Clamorosa decisione del Verona: dopo appena tre partite di campionato, Eusebio Di Francesco non è già più l’allenatore dei veneti.

Fatale la sconfitta di ieri dell’Hellas Verona, battuto uno a zero sul campo del Bologna, che lascia i veneti all’ultimo posto in classifica a zero punti dopo tre giornate di campionato.

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma e ora sulla panchina dei gialloblu, ha provato a giustificarsi: “Abbiamo creato tante situazioni pericolose, mettendo il Bologna in grande difficoltà. Ci è mancato l’ultimo passaggio e la finalizzazione. Dobbiamo essere più concreti, ma possiamo solo lavorare. Ci è mancato il guizzo finale”.

Il tecnico abruzzese non vince in campionato da ben 19 partite, e sperava di riscattarsi domenica prossima, proprio contro la sua ex squadra. “La situazione è pesante. Voglio rifarmi già dalla prossima contro la Roma“.

Ma la dirigenza gialloblu non gli ha dato altro tempo, optando per un inaspettato esonero che è stato appena ufficializzato con uno scarno comunicato.

A sostituirlo sarà Igor Tudor: l’allenatore si sta liberando in queste ore dal contratto che lo lega alla Juventus per poter firmare con i gialloblu. L’annuncio è solo questione di ore.

Giallorossi.net – G. Pinoli