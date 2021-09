Spinazzola: “Da ragazzino mi chiamavano castoro per i miei denti. A chi viene bullizzato dico: siete migliori di loro”

AS ROMA NEWS – Leonardo Spinazzola sarà ospite della prima puntata di “Ti Sento”, programma in onda su Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco. Queste alcune anticipazioni dell’intervista che andrà in onda dalle 23.10.

Sul bullismo: “Da ragazzino mi prendevano un pochino in giro, mi dicevano ‘castoro’ perché avevo i denti grandi all’infuori. Ero piccolo, andavo alle medie. È continuato sino ai 14 anni.

‘Siamo tre papà castoro’, mi cantavano. Mi arrabbiavo, però crescendo penso che il mio sorriso sia la cosa più bella che ho. A chi viene bullizzato dico: siete migliori di loro, senza dubbio. Perché chi parla tanto degli altri non è molto sicuro di sé stesso”.

Sulla rottura del tendine d’Achille e sul suo ritorno in campo: “Quell’infortunio non me lo sarei mai aspettato, anche perché stavo da dio, volavo: mi sentivo volare in campo. A fine novembre torno in gruppo, questo non significa giocare ma respirare la squadra.

È già una grande cosa, una cosa mia, è una scaletta mentale, l’equilibrio. Mi auguro accada, perché vorrebbe dire che va tutto alla grande, che corro, prendo la palla e scatto“.