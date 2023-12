Difesa a 3 con Celik, centrocampo rivoluzionato, attacco pesante: ecco l’undici per lo Sheriff

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho conferma il 3-5-2 per la partita di stasera contro lo Sheriff, ma difesa e centrocampo saranno rivoluzionati per via delle assenze.

Out Mancini per un risentimento agli adduttori e Ndicka per squalifica, in campo Celik come braccetto di destra e Cristante al centro della retroguardia giallorossa.

A centrocampo spazio a Renato Sanches e Aouar, con Paredes che dovrebbe giocare in cabina di regia. Ma non tutti sono d’accordo con questa soluzione: possibile che giochi anche Bove, con Aouar dirottato in mezzo.

Le fasce saranno presidiate obbligatoriamente da Karsdorp e Zalewski. L’attacco sarà formato dal tandem pesante formato da Andrea Belotti e Romelu Lukaku.

Questa la probabile formazione per la partita di stasera: Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Belotti, Lukaku.

Fonti: Il Messaggero / Corsport / Il Romanista / Il Tempo / Gasport