La Roma B per sperare ancora nel primato

AS ROMA NEWS – Tanti cambi, quasi tutti obbligati. Questa sera la Roma all’Olimpico proverà per l’ultima volta a fare quello che non le è fino ad ora riuscito: prendersi il primato del girone di Europa League ed evitare il playoff di febbraio.

Per riuscirci c’è un’unica possibilità: che lo Slavia Praga non batta in casa il Servette. Difficile, perchè gli svizzeri non hanno nulla da chiedere a questa sfida (sono già matematicamente terzi, scenderanno in Conference). Ma si sa che nel calcio tutto è possibile. E guai a fallire l’occasione che potrebbe anche presentarsi stasera.

La Roma dunque deve vincere. Possibilmente provando a fare tanti gol. Ne servirebbero almeno cinque, nel caso in cui lo Slavia dovesse pareggiare col Servette. Compito non facile, anche se lo Sheriff arriverà all’Olimpico da fanalino di coda del girone, e già eliminato dalle competizioni europee.

Mourinho spera nel riscatto delle seconde linee: stasera in campo Svilar, Celik, Renato Sanches, Aouar e Belotti. In un 3-5-2 inedito che, si spera, possa regalare anche un po’ di bel calcio agli oltre 60mila che affolleranno anche oggi gli spalti dell’Olimpico.

Evitare gli spareggi con una delle squadre che scenderanno dalla Champions sarebbe una gran cosa per la Roma. Ma ormai le speranze sono ridotte all’osso dopo l’imperdonabile passo falso commesso a Praga. L’obbligo però è quello di provarci. “Per i tifosi, per noi e per il calcio, che va rispettato”. E se lo dice Mou…

Giallorossi.net – A. Fiorini