Mourinho chiede due rinforzi: Solet e Kiwior in pole

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho esce allo scoperto e parla apertamente di mercato, quello di gennaio, alla stampa: “Vorrei 3-4 rinforzi, ma so che non è possibile”.

Un difensore di sicuro arriverà, e non è da escludere un secondo acquisto specie se il mercato invernale riservasse sorprese anche in uscita. La priorità, viste le condizioni di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, è e resta un centrale.

Al momento in pole sembra esserci Oumar Solet del Salisburgo: il difensore, contratto in scadenza nel 2025, ha già pubblicamente fatto sapere di voler cambiare aria per fare il salto in uno dei campionati maggiori. Gli austriaci devono però accettare un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions, l’affare si potrebbe intavolare.

L’altro papabile è l’ex Spezia Jakub Kiwior, che Arteta non considera pronto per l’Arsenal: i Gunners sono disposti a cederlo in prestito fino a giugno. Ma per il polacco la concorrenza è fitta: anche Napoli e Milan ci hanno messo gli occhi sopra.

Più difficile la pista Theate, che il Rennes non vuole cedere in prestito. Stesso discorso per Pablo Marì, una delle prime scelte di Mou: il Monza non ha intenzione di privarsene a campionato in corso.

Fonte: Corriere dello Sport