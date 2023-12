Zeman, addio alle sigarette dopo il malore. Il medico: “Divieto assoluto, anche se il mister non è d’accordo”

NOTIZIE AS ROMA – Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara dove Zdenek Zeman è ricoverato dal 12 dicembre, non ha dubbi: l’allenatore boemo dovrà dire addio alla sua compagna di una vita, la sigaretta.

“Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo”, il diktat imposto dal cardiologo. Ma l’allenatore cosa ne pensa di questa cosa? “Il mister non è d’accordo ma dovrà adeguarsi“.

Il dottor Guarracini ha poi parlato delle condizioni di salute di Zeman: “La risonanza magnetica del 13 dicembre ha confermato che si è trattato di una piccola ischemia cerebrale. La ripeteremo fra 48 ore e solo allora capiremo quando potrà lasciare la clinica”.

La speranza dei medici è che il tecnico boemo possa tornare a casa per Natale, lasciando la clinica già nel prossimo week-end o, al massimo, entro il 23 dicembre.

Fonte: Corriere.it