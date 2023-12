Europa League, dal Milan allo Young Boys: ecco tutte le squadre che scendono dalla Champions

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si conclude la fase a gironi della Champions League, e da stasera si conoscono i nomi delle squadre che scenderanno come terze classificate in Europa League.

Ieri i primi verdetti: Galatasaray, Lens, Braga e Benfica le squadre che disputeranno il playoff di febbraio. Stasera il quadro si è completato: scendono in Europa League anche Feyenoord, Milan (che ha battuto il Newcastle 2 a 1) Young Boys e Shakhtar Donetsk.

La Roma saprà domani sera se dovrà affrontare una di queste squadre (escluso il Milan, dato che sono vietati gli scontri tra squadre dello stesso paese) nello spareggio di febbraio.

Giallorossi.net – G. Pinoli