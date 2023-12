Vina si ferma, lesione del collaterale mediale: il bollettino sul suo infortunio

AS ROMA NOTIZIE – Stop per Matias Vina, esterno mancino in prestito al Sassuolo ma di proprietà della Roma. Il calciatore uruguaiano si era infortunato nel corso della partita persa contro il Cagliari.

Il terzino era uscito dal campo in lacrime, e questo lasciava presagire un problema piuttosto serio. Che è stato purtroppo confermato dagli esami svolti recentemente.

Questo il bollettino appena reso noto dal Sassuolo con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Gli esami strumentali effettuati a Mathias Viña hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per Vina lo stop rischia di essere di diverse settimane, molto dipenderà dal grado della lesione, che non viene specificato nel bollettino. Il terzino era stato oggetto di interesse da parte di club sudamericani, ma questo infortunio potrebbe mettere in dubbio un trasferimento.