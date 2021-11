Difesa a tre con Pellegrini a centrocampo o 4-4-2 con Zaniolo esterno? I giornali si dividono sulle mosse di Mou

AS ROMA NEWS – “Non ho detto la formazione a nessuno, nemmeno ai miei collaboratori. Vedremo chi tra di voi sarà più bravo“. La sfida lanciata da Mourinho alla stampa viene raccolta oggi dai quotidiani, che sembrano dividersi in due blocchi.

Da una parte c’è chi conferma la difesa a tre (Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Tempo) con Kumbulla (e non Smalling) insieme a Mancini e Ibanez, con Karsdorp ed El Shaarawy a tutta fascia, Pellegrini a centrocampo insieme a Veretout, e Zaniolo alle spalle di Abraham e Shomurodov.

Dall’altra parte (Corriere dello Sport e Il Romanista) c’è invece chi prevede un 4-4-2 con Kumbulla e Mancini centrali e Ibanez terzino sinistro, Zaniolo ed El Shaarawy esterni di centrocampo con Pellegrini e Veretout nel mezzi, e la coppia Abraham-Shomurodov in attacco.

In pratica l’undici scelto è lo stesso per tutti i quotidiani, ma viene schierato in maniera differente. L’unico a puntare su Smalling al centro della difesa è Il Romanista. Ancora qualche ora e sapremo se qualcuno avrà indovinato le mosse di Mou.