Difesa in emergenza e rotazioni in attacco, Roma rivoluzionata per l’esordio in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Smalling e Kumbulla ancora ai box, Ndicka partito per la coppa d’Africa e Mancini ha bisogno di riposo dopo aver giocato le ultime gare con i fastidi della pubalgia: contro la Cremonese mercoledì sera nell’ottavo di finale di Coppa Italia la difesa giallorossa sarà in emergenza totale.

Tiago Pinto non avrà tempo per regalare il centrale atteso da Mourinho (il mercato apre domani) che dunque dovrà inventarsi una retroguardia tutta nuova. Cristante non può rifiatare, e sarà arretrato nel ruolo di centrale, con Celik braccetto di destra e Llorente che tornerà a sinistra.

Sulle fasce spazio a Karsdorp ed El Shaarawy, mentre a centrocampo Pellegrini tornerà a giocare titolare con Bove e Paredes. In attacco è molto probabile un turno di riposo per Lukaku, e anche Dybala dovrebbe essere preservato in vista dell’Atalanta.

Davanti dunque chance dal primo minuto per l’inedito attacco formato dalla coppia Azmoun-Belotti. Tanti cambi, alcuni obbligati, altri meno. Ma occhio a sottovalutare l’impegno: la Cremonese ha già fatto un brutto scherzo ai giallorossi appena un anno fa. Una figuraccia da non ripetere.

Giallorossi.net – T. De Cortis