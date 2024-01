Mourinho, messaggio da brividi alla squadra: “Coppe e Champions, andiamo oltre i nostri limiti per questa gente”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho sempre più al centro della Roma, e sempre accanto ai suoi ragazzi, anche la notte di Capodanno.

Lo Special One, racconta oggi il portale Corrieredellosport.it, ha inviato un messaggio da brividi a tutta la squadra per festeggiare l’anno nuovo e caricare i calciatori in vista delle prossime sfide che attendono la Roma.

Svelato anche il contenuto del messaggio: “Noi, solo noi, avanti insieme. È per la gente che bisogna dare tutto e andare oltre i nostri limiti.

Non dobbiamo mollare niente, con l’obiettivo di arrivare in fondo alle coppe, di lottare fino all’ultimo per un posto Champions, senza lasciare nulla al caso”.

