Digitalbits non paga, la Roma toglie lo sponsor dalla maglia: richiesta alla Lega di giocare con “SPQR”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Esplode il caso Digitalbits anche in casa Roma. Dopo i problemi vissuti dall’Inter, ora anche il club giallorosso sembra avere dei contenziosi con il blockchain americano.

Tanto che il club ha deciso di non far più apparire il logo sulla maglia della prima squadra fin da domani, giorno in cui i giallorossi scenderanno in campo per affrontare il Milan.

Lo fa sapere il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo in questi minuti. Digitalbits infatti non ha rispettato il pagamento di una tranche prevista per il 31 marzo scorso dall’accordo pattuito con il club dei Friedkin

Da qui la scelta della Roma di togliere lo sponsor dalla maglia, e di chiedere alla Lega di poter giocare con la scritta “SPQR” al suo posto.