DIONISI: “Grande prestazione del Sassuolo. C’è rammarico, avremmo meritato di più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi ai microfoni di DAZN:

Mourinho ha insistito per farla parlare, grande rispetto da parte sua. Si porta a casa questa stima?

Sì lo ringrazio. Porto a casa una grande prestazione e fa piacere che il mister si mostri così disponibile. Poi io penso alla mia squadra e ho un po’di rammarico perchè meritavamo qualcosa in più.

Cosa le ha detto Mou?

Mi ha ringraziato per la partita e per la mia intervista, ma le mie erano parole ovvie. Per fortuna in campo non vanno gli allenatori altrimenti oggi non si sarebbe stata partita. Oggi partita c’è stata e dal campo non si è vista la differenza di valori effettiva.

Lo scorso anno tanto possesso, così come in questo inizio. Oggi il cambiamento…

Sì ci adeguiamo alla partita in corso. Nel secondo tempo avevamo la gamba per ripartire e non abbiamo sfruttato le occasioni. Anche loro anno creato ed è stata una partita. Il Var ha giudicato bene ma ha avuto un suo peso. Nella partita ci sono tante partite e noi abbiamo fatto quello che dovevamo. Non possiamo essere appagati perchè meritavamo punti, ma i ragazzi sono stati bravi.

Molto bene in difesa, ma quanto conta mettere Berardi in situazioni di 1 vs 1?

Sulla difesa stiamo lavorando, poi ci sono anche i valori degli avversari. Qualcosa abbiamo concesso ma se siamo compatti riusciamo a sopperire a qualche individualità importante degli avversari. Oggi lo abbiamo fatto bene. Domenico è un giocatore determinante, lo ha dimostrato oggi anche se non è arrivato il gol. La sua condizione non era ottimale ed è stato in campo anche più di quanto pensassi. Dobbiamo servirlo, anche più velocemente, per metterlo in condizione di fare l’1 contro 1 in campo aperto. A volte ci mettiamo un po’troppo, ma Domenico ha già fatto vedere il suo valore e mi auguro che possa giocare 90′ già dalla prossima.

Raspadori?

Niente di grave, forse avrebbe anche potuto continuare ma ci sembrava inutile forzarlo già alla terza. Preservarlo ha dato anche la possibilità a Scamacca di esprimersi e abbiamo visto come ha giocato.

Raspadori-Scamacca, puoi giocare con entrambi contemporaneamente?

La speranza è quella. Ora magari non siamo pronti ma se raggiungeremo un equilibrio di squadra ci proveremo. Giacomo è bravo ed è intelligente, può farlo. Non che Gianluca non lo sia ma ha altre doti fisiche. Sicuramente possono giocare insieme e ci proveremo, fermo restando che ci sono altri giocatori bravi e cerco di sfruttare tutta la qualità che abbiamo. Poi non è venuto tutto bene perchè potevamo andar via con un risultato positivo. Mi prendo i complimenti ma avrei preferito prendere anche qualche punto visto che lo meritavamo.