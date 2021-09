EL SHAARAWY: “Era tanto tempo che non vivevo un’emozione del genere. C’è grande entusiasmo nell’ambiente, bisogna mantenerlo alto”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Stephan El Shaarawy parla a DAZN al termine di Roma-Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Cosa senti in questo momento?

“Era tanto tempo che non vivevo un’emozione del genere. Correre sotto i tifosi, negli ultimi minuti dopo il gol della vittoria. Emozione fantastica. Sono i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi trovare pronti. Noi giocatori d’esperienza dobbiamo capire che i momenti felici ci sono per tutti”.

Mourinho sotto la curva, lo fa raramente e lo ha fatto per un tuo gol…

“Era la sua millesima panchina, penso sia un’emozione davvero speciale e siamo davvero contenti. Quinta vittoria di seguito, la portiamo a casa e ce la godiamo”.

C’è qualcosa di magico…

“Atmosfera magica sicuramente. C’è tanto entusiasmo nell’ambiente e bisogna tenerlo alto. Penso lo stiamo facendo. Dobbiamo seguire il mister e tenerci stretta questa emozione per le prossime partite”.

Ti lasciamo andare visto che devi allenarti…

“Bisogna subito pensare alla partita successiva, anche dopo un gol così. Questa è la mentalità che bisogna avere”.