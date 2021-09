RUI PATRICIO: “Le mie parate? Non mi piace parlarne, preferisco concentrarmi sulla prova della squadra”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Rui Patricio parla a DAZN al termine di Roma-Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Qual è stata la parata più difficile stasera?

“Non mi piace parlare delle prodezze individuali ma della prova della squadra. Dobbiamo avere sempre questa voglia di vincere e di segnare anche in extremis”.

Sta imparando l’italiano? Puoi dirci una parola?

“Lo capisco, ma non lo parlo…(lo dice in italiano, e ride. Poi torna a parlare in portoghese). Spero di migliorare e di completare questo percorso di integrazione. Ma non è facile…”