ROMA-SASSUOLO: 2-1 (37′ Cristante, 57′ Djuricic, 91′ El Shaarawy). Incredibile serie di emozioni, una vittoria splendida all’Olimpico

AS ROMA NEWS – Si riparte. Dopo la pausa delle nazionali, questa sera la Roma torna a calcare il terreno dell’Olimpico per affrontare il Sassuolo nel match valido per la terza giornata di campionato.

I ragazzi di Mourinho vogliono a tutti i costi i tre punti per restare in testa al campionato e allungare su Juventus e Atalanta, sconfitte ieri. Il Sassuolo però è sempre stato un cliente scomodo per la Roma negli ultimi anni, e non sarà facile portare a casa una vittoria.

LA CRONACA DEL MATC H

SECONDO TEMPO

95′ – FINITA! Partita a dir poco pazzesca, stasera si è visto di tutto in campo. Gol, pali, gol annullati. Un’altalena infinita di emozione difficile da commentare. Alla fine la vince la Roma grazie a una magia di El Shaarawy. Nel recupero annullato un gol di Scamacca, e la festa è completa. Giallorossi in vetta al campionato a punteggio pieno.

93′ – Annullato un gol pazzesco di Scamacca!

91′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! EL SHAARAWY!!!! UNA MAGIA DEL FARAONE!!! IMPAZZISCE L’OLIMPICO, MOU CORRE SOTTO LA SUD!!

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – CAMBIO ROMA: dentro Reynolds, fuori Karsdorp.

88′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov col sinistro calcia in porta, salva Consigli! Poi Pellegrini di potenza, palla fuori di un soffio!

86′ – Palo Sassuolo! Traore calcia di potenza dal limite e coglie il legno. Si salva la Roma.

83′ – DOPPIO CAMBIO SASSUOLO: dentro Traore e Ayhan, fuori Frattesi e Djuricic.

81′ – OCCASIONE ROMA: Vina scarica un missile, risposta di Consigli in angolo!

78′ – OCCASIONE SASSUOLO: miracolo di Rui Patricio su Boga lanciato in porta!

77′ – CAMBIO SASSUOLO: fuori Berardi, dentro Defrel.

74′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Perez e Shomurodov, fuori Veretout e Zaniolo.

73′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini salta tre giocatori e poi calcia in porta mandando alto!

69′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Mkhitaryan.

68′ – OCCASIONE SASSUOLO: Boga in contropiede è immarcabile, palla a Berardi che solo davanti a Rui Patricio si fa ipnotizzare dal portoghese!

66′ – Ammonito Karsdorp per un fallo tattico su Boga.

61′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ne salta due e calcia, palla deviata in angolo!

60′ – La Roma ora sembra essersi svegliata, e ora attacca con più convinzione.

59′ – PALO ROMA! Prima Pellegrini impegna severamente Consigli, poi Abraham colpisce il legno!

57′ – PAREGGIO DEL SASSUOLO: Berardi fa un bel numero e mette un pallone forte nel mezzo che trova la deviazione fortunosa ma vincente di Djuricic.

55′ – Scamacca! Conclusione potente dalla distanza sul primo palo, Rui Patricio è costretto a mandare in angolo.

52′ – La Roma continua a fare molta fatica a creare gioco e sviluppare la propria manovra offensiva, nonostante il Sassuolo sia costretto ora a fare la partita e a lasciare qualche spazio.

48′ – Ferrari lasciato tutto solo stacca di testa dopo un corner e manda a lato di parecchio, sprecando una ghiotta occasione.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nella Roma. Nel Sassuolo invece dentro Scamacca al posto di Raspadori.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie al gol di Cristante. Prima mezz’ora appannaggio dei neroverdi, più pericolosi e spigliati. Poi però arriva la fiammata improvvisa: schema su punizione perfettamente eseguito da Pellegrini e Cristante. Giallorossi che chiudono la frazione avanti, ma il Sassuolo è temibile e la partita ancora apertissima.

43′ – Ammonito Ibanez, proteste vibranti dei giocatori della Roma.

37′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CRISTANTE!!! Pellegrini inventa un assist su punizione con un filtrante rasoterra che trova il taglio di Cristante, il centrocampista col sinistro è freddissimo e batte Consigli!!

36′ – Ammonito Chiriches per un’evidente trattenuta su Abraham.

34′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp lancia Abraham che taglia benissimo in mezzo all’area e calcia a incrociare in scivolata: palla che esce di un soffio!

30′ – Meglio il Sassuolo in questa prima mezz’ora. Roma molto contratta, ancora non è entrata nel match.

27′ – Confermato dal Var: gol annullato per fuorigioco.

26′ – Gol annullato a Berardi per sospetto fuorigioco di Raspadori. Il Var controlla.

25′ – OCCASIONE SASSUOLO: errore di Ibanez che regala palla a Berardi, la sfera arriva a Djuricic che calcia in porta colpendo però l’esterno della rete.

21′ – Conclusione di Mkhitaryan dal limite, palla che esce alla destra di Consigli.

20′ – Primi venti minuti di gioco. Sassuolo molto attento e insidioso quando riparte sul filo del fuorigioco. La Roma per ora non è riuscita a creare pericoli dalle parti di Consigli.

13′ – Pericoloso il Sassuolo: giocata tutta di prima con Raspadori che di tacco smarca Berardi, l’esterno calcia col mancino ma fortunatamente la conclusione è centrale.

10′ – Gara a ritmi non altissimi, ma la Roma cerca di fare il match senza strafare. Il Sassuolo sembra voler puntare soprattutto sulle folate di Boga.

5′ – Mancini! Colpo di testa a centro area dopo un angolo di Pellegrini dalla destra, palla alta.

0′ – Fischia Sozza, comincia Roma-Sassuolo!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia la sua formazione con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:40 – Ufficiale anche l’undici del Sassuolo: Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Ore 19:38– Questa la formazione ufficiale della Roma, annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 18:45 – Cielo poco nuvoloso, temperatura gradevole, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Smalling, Reynolds, Calafiori, Smalling, Diawara, Villar, Carles Perez, El Shaarawy, Zalewski, Shomurodov, Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: Dionisi.

A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, J. Traore, Oddei, Henrique, Scamacca, Defrel.

Arbitro: Sozza

Guardalinee: Tolfo e Vono

Quarto uomo: Volpi

Var: Abisso

Avar: Mondin

Giallorossi.net – A. Fiorini