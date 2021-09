Serie A, il Milan batte la Lazio in un match senza storia: a San Siro finisce 2 a 0, Ibra entra e segna

ALTRE NOTIZIE – Vittoria più larga di quello che dice il punteggio per il Milan, che a San Siro batte nettamente la Lazio di Sarri per due a zero.

Primo tempo di marca rossonera: i padroni di casa dominano il match, sempre alla ricerca del gol del vantaggio, e lo trovano solo al 45′ con Rafael Leao, a segno di testa dopo un cross di Rebic.

Prima dell’intervallo però le cose potrebbero mettersi anche peggio per la Lazio: l’arbitro Chiffi, richiamato dal VAR, assegna un rigore ai rossoneri piuttosto netto per fallo di Immobile su Kessie. Dal dischetto va lo stesso centrocampista ivoriano, che però centra la traversa interna, e la Lazio si salva restando in partita.

La ripresa si gioca a ritmi più bassi, e le emozioni diventano più rare. Ma poi al 60′ entra Ibrahimovic e San Siro si scalda. Passano appena sette minuti, e Zlatan va in gol con un comodo tap-in dopo un bel taglio a centro area, servito alla perfezione dal gregario Rebic.

La Lazio fatica a reagire, il Milan crea in contropiede e Ibra potrebbe fare doppietta al minuto 78, ma spara alto. Finisce due a zero, la squadra di Pioli conferma tutte le buone impressioni di questo inizio di campionato e resta a punteggio pieno. Si ridimensiona invece la formazione di Sarri, oggi inesistente.

Giallorossi.net – A. Fiorini