Dionisi: “La Roma vorrà batterci, per noi potrebbe essere un vantaggio. Spero che siano stanchi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani alle 18.00 contro la Roma. Le sue parole:

Domani c’è la Roma, squadra imprevedibile. Che partita vi aspettate?

“La Roma è una squadra forte, fisica, con individualità importanti. C’è uno stadio suggestivo, sarà sold out, sarà bello affrontarla. Loro vorranno sicuramente batterci ma potrebbe essere per noi anche un vantaggio per certi aspetti”.

Si aspetta una Roma stanca dopo l’impegno europeo?

“La speranza è quella, poi sappiamo che è difficile poter pareggiare la loro qualità e la loro fisicità perché hanno singoli importanti. Dovremo riuscire a sopperire con la squadra perché abbiamo qualità individuali ma stiamo crescendo come squadra. Domani dovremo essere più bravi possibile, altrimenti finirà come contro il Napoli dove siamo stati bravi ma non perfetti, speriamo che la gara di giovedì abbia lasciato un po’ di stanchezza nella Roma”.

Come si segna in casa di questa Roma? Nel 2023 non hanno mai subito gol in casa a parte in Coppa Italia con la Cremonese…

“Vuol dire che è difficile. Il Sassuolo non ha mai vinto a Roma e per noi sarà difficile, il dato è suggestivo perché vuol dire che la Roma è forte a difendersi. Dovremo essere veloci nell’attaccare e nel muoverli, se saremo lenti ci ritroveremo ad attaccare con la fisicità della Roma in area. Dovremo essere veloci, non sarà facile ma dovremo andare là con le nostre qualità. Tapparci le orecchi perché avremo uno stadio ‘nemico’ e fare la nostra partita”.