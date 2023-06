Diritti tv, la Lazio sorpassa la Roma: biancocelesti quinti con 70 milioni di euro

NOTIZIE AS ROMA – Campionato 2022/2023 andato in archivio, per i club è il momento di riscuotere. Oltre che dal punto di vista sportivo, la classifica finale ha un impatto anche sotto l’aspetto economico, scrive oggi Il Tempo.

In base al piazzamento (insieme ad un altro insieme di fattori) dipende infatti la ripartizione dei diritti televisivi che la Lega Serie A distribuisce alle 20 squadre del massimo campionato.

Leggendo la graduatoria, c’è da notare un sorpasso da parte della Lazio nei confronti della Roma: il club di Lotito metterà in cassa 70,7 milioni di euro, leggermente di più rispetto ai 68,2 dei rivali giallorossi.

In vetta alla classifica troviamo invece l’Inter, davanti a Napoli e Milan, uniche squadre oltre gli 80 milioni di euro. La Juventus, quarta, si ferma a circa 78 milioni di euro. Nelle ultime posizioni invece Salernitana, Empoli, Spezia e Cremonese. Molto buono anche il dato di Fiorentina e Atalanta, entrambe a 55,2 milioni di euro.

Fonte: Il Tempo