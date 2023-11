“Discendenti di Marte. Padroni della storia”. La coreografia della Sud “oscurata” da DAZN fa arrabbiare i romanisti

NOTIZIE AS ROMA – Il derby di Roma è la tensione in campo, ma anche e soprattutto lo spettacolo sugli spalti prima del fischio d’inizio dell’arbitro.

Ieri le due curve si sono date battaglia a suon di coreografie, con la Lazio che ha citato Sallustio scrivendo “Concordia parvae res crescunt“, e cioè “con la concordia le piccole cose crescono“, un richiamo all’unità per raggiungere gli obiettivi.

La Roma invece ha risposto con il messaggio “Discendenti di Marte. Padroni della storia”, con il telone che raffigurava proprio il Dio della guerra, con sotto i sette colli della città di Roma. Intorno tanti cartoncini gialli e rossi a formare dei fulmini.

Uno spettacolo che, tra lo stupore (e il malumore) dei tifosi romanisti non è stato mai immortalato dalle telecamere di DAZN. Chi ha assistito al derby da casa dunque non è stato in grado di vedere in televisione la coreografia della curva sud romanista. Tutta colpa, a detta di DAZN, della difficoltà che hanno avuto i tifosi giallorossi nel srotolare l’enorme telone, che ha ritardato le operazioni.

“La coreografia della Roma è stata mostrata all’inzio della partita, mentre si stava giocando. Per questo non è stato possibile riprenderla”. Una giustificazione che ha lasciato ugualmente perplessi i romanisti: qualche secondo da dedicare alla coreografia giallorossa sarebbe stato possibile trovarlo anche a partita iniziata.

Giallorossi.net – F. Turacciolo