Smalling, rivista la terapia conservativa: slitta il rientro, ancora out dopo la sosta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non basterà nemmeno la sosta di novembre per permettere a Chris Smalling di tornare in campo e vestire di nuovo la maglia della Roma. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il centrale inglese continua ad avvertire dolore al ginocchio, e il viaggio a Londra per il consulto con il professor Andy Williams ha spostato la data del rientro: il suggerimento è stato quello di ritoccare i tempi del rientro, allungando la terapia conservativa.

Smalling dunque non ci sarà nemmeno per Roma-Udinese, prossima gara che si giocherà il 26 novembre alla ripresa del campionato dopo gli impegni delle nazionali. Quel giorno saranno passati quasi tre mesi dall’ultima partita giocata dal centrale inglese.

Impossibile al momento stabilire una data esatta del rientro di Smalling, fresco di rinnovo con la Roma fino al 2025. Mourinho è in ansia: le alternative in difesa al momento non esistono, e i giallorossi dovranno continuare ad andare avanti con Mancini, Llorente e Ndicka nella speranza che i tre siano sempre disponibili.

Fonte: Corriere dello Sport