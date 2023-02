Domani l’Empoli: tornano Smalling, Matic e Dybala. Rischia Celik, dubbio Cristante

AS ROMA NEWS – Domani pomeriggio, ore 18, si torna già in campo. L’Olimpico, come al solito al completo, pretende risposte immediate dalla squadra dopo la figuraccia di mercoledì contro la Cremonese.

Una ferita aperta che solo una prestazione convincente contro l’Empoli può parzialmente rimarginare. Josè Mourinho ripartirà dalle certezze: Smalling tornerà al centro della difesa, Matic a guidare il centrocampo e Dybala a dare fantasia all’attacco.

Anche Tammy Abraham si riprende il suo posto da centravanti, rimandando il pur convincente Belotti in panchina. Occhio a Celik, che dopo la pessima prova in Coppa Italia rischia di restare in panchina: Zalewski potrebbe dunque essere dirottato a destra con El Shaarawy a sinistra.

I giallorossi, che oggi svolgeranno il primo vero allenamento in campo, dovranno fare particolare attenzione alla gestione dei cartellini, oltre a Zaniolo sono tre i diffidati in vista della trasferta di Lecce dell’11 febbraio: Mancini, Smalling e Cristante. Proprio quest’ultimo potrebbe beneficiare di un turno di riposo a favore di uno tra Bove, Camara o Tahirovic.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero