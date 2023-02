Lista Uefa, dubbio Zaniolo ma Karsdorp è reintegrato

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp è reintegrato in rosa, Zaniolo non ancora. Ma il suo nome potrebbe comunque esserci nella lista Uefa che la Roma ha presentato nella notte e che ufficializzerà solo oggi.

Nei giorni scorsi Mourinho aveva riaperto alla possibilità che l’olandese tornasse a far parte della squadra: “Dipende da lui“, aveva detto il tecnico portoghese. E dato che il nome di Karsdorp è regolarmente presente nella lista presentata alla Uefa, il reintegro del calciatore è da considerarsi completo.

Una tregua necessaria al giocatore, che in inverno non ha trovato nessuna squadra pronta a comprarlo, e al tecnico, che sulle fasce laterali ha una coperta corta: Spinazzola si è fatto di nuovo male, Vina è stato mandato sei mesi in Premier e Celik non offre garanzie. Da qui la necessità di fare la pace.

Resta ancora incerta invece la presenza in lista di Nicolò Zaniolo. Alcuni quotidiani sono più orientati sul sì, altri sul no. I Friedkin sono freddissimi col calciatore, ma la situazione richiede prudenza e lungimiranza. Tra poco sapremo se il nome dell’attaccante è stato inserito o meno dalla Roma.

Presenti di sicuro i nomi dei nuovi acquisti Solbakken e Llorente, così come quello di Wijnaldum: l’olandese scalda i motori, e già sabato contro l’Empoli, se la partita lo permetterà, potrebbe riassaporare il campo per qualche minuto.

