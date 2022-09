Domani Ludogorets-Roma, Mou cambia poco. Dubbio Camara: non brilla nei test in allenamento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vigilia di Ludogorets-Roma, prima giornata del girone C di Europa League. Domani pomeriggio i giallorossi (ore 18:45) saranno di scena all’Arena di Razgrad.

Oggi la squadra svolgerà la rifinitura, poi nel primo pomeriggio partirà per la Bulgaria, quindi, intorno alle 18:10, Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa dell’impegno che attende i suoi ragazzi.

Stando a quanto raccontano oggi i quotidiani, ci sarà poco spazio per il turn-over: a parte il solito giro di esterni, con Zalewski e Celik favoriti per una maglia da titolare, non ci sarà molto spazio per vedere grosse sorprese in campo.

Mou infatti sembra intenzionato a non stravolgere la squadra: le uniche novità sono attese in attacco, con Belotti che potrebbe far rifiatare Abraham, ma anche giocargli accanto, con Dybala più dietro. In questo caso Pellegrini andrebbe a fare il centrocampista centrale accanto a Cristante, favorito su Matic.

Sembrano invece destinati a essere rimandati gli esordi di Bove che quello di Mady Camara: il guineano, scrive oggi il Corriere dello Sport, è destinato a rinviare il suo debutto da titolare dopo che i test in allenamento non hanno dato l’esito sperato. Ma non tutti i giornali vedono il neo-acquisto fuori dall’undici titolare: sia per Il Tempo che per il Corriere della Sera e Il Messaggero, Camara ha ancora delle chance di giocare dall’inizio.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera / Il Messaggero