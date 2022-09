Roma, arriva Solbakken: si chiude durante la sosta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – In attesa di capire se Mourinho verrà accontentato per il difensore, Tiago Pinto è pronto a regalargli un nuovo attaccante.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma sta per chiudere l’acquisto di Ola Solbakken, 23 anni, esterno offensivo norvegese del Bodo/Glimt, che vedrà scadere il suo contratto a fine dicembre.

Tra i capitolini e il calciatore c’è già un accordo verbale, nelle prossime settimane, durante la prima sosta del campionato, è previsto l’incontro per discutere il contratto e chiudere la trattativa.

A gennaio dunque Mourinho avrà un nuovo attaccante, anche se lui spera di poter avere prima anche un difensore.

Fonte: Corriere dello Sport