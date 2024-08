DOVBYK DAY LIVE! L’attaccante atterrerà oggi alle 11:45 a Ciampino, poi visite mediche e firma

NOTIZIE AS ROMA – E’ il grande giorno per Artem Dovbyk, pronto a cominciare la sua nuova avventura da calciatore della Roma.

Dopo la fumata bianca arrivata ieri pomeriggio con il Girona che ha dato il via libera per il trasferimento del calciatore in giallorosso, oggi il centravanti ucraino partirà per la Capitale.

Seguiremo dunque con un live tutti gli aggiornamenti sullo sbarco di Artem Dovbyk a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 8:25 – Artem Dovbyk atterrerà oggi, alle ore 11:47 circa, all’aeroporto di Ciampino. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo. Il centravanti svolgerà le visite mediche e poi andrà a Trigoria per le firme.

IN AGGIORNAMENTO…

