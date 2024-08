RITIRO ROMA: Pellegrini torna in gruppo. Ok Soulè e Dahl, attesa per Dovbyk (FOTO)

AS ROMA NEWS – Doppia seduta di lavoro prevista anche oggi per la Roma, che questa mattina a Trigoria si è divisa tra una parte di allenamento svolto in palestra e un’altra sul terreno di gioco.

Da segnalare la presenza di Lorenzo Pellegrini, che negli ultimi giorni aveva lavorato a parte: il capitano dunque sembra pronto a scendere in campo sabato contro l’Olympiacos. A disposizione del tecnico anche Cristante, Mancini, El Shaarawy e Celik, rimasti fuori nel test perso contro il Tolosa tra le mura del Fulvio Bernardini.

Ok anche Matias Soulè e Samuel Dahl, gli ultimi arrivati: anche loro saranno in campo contro i greci a Rieti, mentre non dovrebbe farcela Smalling dopo la distorsione al ginocchio. Incerta anche la presenza di Baldanzi, alle prese con un affaticamento muscolare.

Nelle prossime ore i fari saranno puntati su Artem Dovbyk, che nel pomeriggio sarà a Trigoria per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e firmare il suo contratto con la Roma.L’annuncio ufficiale del suo acquisto dovrebbe arrivare a ore, più probabilmente nella giornata di domani, e permettere teoricamente al calciatore di disputare il test amichevole che precederà la partenza della squadra per l’Inghilterra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

