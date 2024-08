CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 1 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:20 – PUBILL, GHISOLFI PRONTO ALL’ASSALTO – Dopo aver chiuso l’affare Dovbyk, ora Ghisolfi è pronto a dare l’assalto a Marc Pubill (21), terzino destro dell’Almeria valutato non meno di 10 milioni. Il ds potrebbe anche decidere di non rientrare a Roma e restare in Spagna. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – DARBOE, C’E’ IL FROSINONE – Su Ebrima Darboe (21) c’è il forte interesse del Frosinone. Il club ciociaro, retrocesso in Serie B, vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:00 – DOVBYK IN ARRIVO A CIAMPINO – Artem Dovbyk (27) atterrerà questa mattina, intorno alle 11:45, a Ciampino. Pronto il bagno di folla per l’attaccante…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 7:30 – CALABRIA POSSIBILE CHIAVE PER ABRAHAM – Davide Calabria (27) potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa tra Roma e Milan per Abraham. I rossoneri vorrebbero inserire una contropartita, e il terzino potrebbe convincere i giallorossi…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – DYBALA, CLAUSOLA SCADUTA – Scaduta ieri a mezzanotte la clausola rescissoria, valida nel mese di luglio, di Paulo Dybala (30), che dunque resterà alla Roma in attesa di capire se prolungherà o meno il suo contratto in scadenza nel 2025.

