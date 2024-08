“ON AIR!” – FOCOLARI: “Dovbyk è tanta roba, non c’è paragone con Castellanos”, PRUZZO: “La Roma è ancora incompleta”, PES: “Ci sarà ancora tanto da commentare sul mercato”, BERNABAI: “Altri colpi? Con i Friedkin tutto è possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “In questi quattro anni questa proprietà i colpi li ha sempre regalati. Anche l’anno dei famosi 7 milioni di Celik, arrivò comunque Dybala. Ogni estate ci hanno regalato motivi per essere soddisfatti. E’ una Roma che sta nascendo profondamente cambiata. Se è più o forte o meno dell’anno scorso? Non so, a me sulla carta la squadra dell’anno scorso piaceva moltissimo, ma non ha reso quanto ci si aspettava. Io l’anno scorso, con Smalling sano e con la coppia Dybala-Lukaku, ci credevo. Poi il campo ha detto altro. Speriamo che gli acquisti di quest’anno possano fare meglio dell’anno scorso…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Dovbyk? Per quello che posso capire io di pallone, a me nelle movenze, anche se con una classe inferiore, ricorda molto Dzeko… Io sono ancora una vedova di Dzeko, per me è un giocatore straordinario, è un fuoriclasse. Dovbyk è un acquisto importante, è un attaccante che sente la porta, e non penso che quella dell’anno scorso sia stata per lui una stagione estemporanea. Penso che possa far bene nel prossimo campionato… Se mi aspetto ancora grandi nomi? Con i Friedkin tutto è possibile…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk non sarà l’ultima pedina, la Roma continuerà a lavorare sul mercato, c’è ancora un mese di lavoro e tra uscite ed entrate ci sarà parecchio da commentare. Al momento la Roma ha speso 100 milioni sul mercato, e questa mi sembra una bella carta di presentazione. I ruoli su cui si andrà a puntare adesso? In primis il terzino destro, poi ci sono altri due o tre colpi da mettere insieme, che sono il difensore, il centrocampista e l’esterno alto a sinistra…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma in questo mercato sta dimostrando di avere una forza che non pensavamo avesse. Ha messo 100 milioni sul mercato, che è tantissima roba…Sta spendendo quanto noi non ci aspettavamo. Brava Roma, devo dire a questo punto…sta riaccendendo i sogni dei tifosi, che fino a una decina di giorni fa erano un po’ preoccupati. Ora la squadra una forma comincia ad averla. Ora devi prendere un terzino destro, un centrale difensivo, e un centrocampista, con Bove che va via… Le uscite? Non è facile vendere per la Roma, i suoi giocatori guadagnano tanto. Kumbulla è un giocatore incedibile per il costo del cartellino e per quello che guadagna. Karsdorp manco lo nomino, Bove se chiedi 20 milioni non lo vendi. E poi se vendi lui devi prendere un altro centrocampista…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Dovbyk? Indossare la maglia della Roma è una cosa, indossare la maglia del Girona è un’altra… Ma lo avete visto Castellanos? Col Girona aveva segnato 12 gol, qua in Italia ne ha fatti 4. Con le stesse proporzioni Dovbyk qua ne segna 7…queste sono cose di cui tenerne conto… Dovbyk che parla solo ucraino e spagnolo, si troverà in una situazione di pressione sconosciuta e di questo bisogna tenerne conto, altrimenti non ci sarebbero casi di giocatori fenomeni in squadre da decimo posto, normali in squadre da quinto posto, ma che non potevano giocare in squadre da primi posti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I terzini sono fondamentali per la Roma, sia a destra che a sinistra. Per me la rosa è incompleta. Per ora, lo ripeto, hai preso un solo titolare. Pubill non lo conosco, chiamerò un mio amico che abita ad Almeria… Secondo me a sinistra c’è una difficoltà, Angelino appena si alza l’asticella rimbalza, e non so se Dahl è pronto. Il nuovo centravanti si deve inserire nel nostro campionato. Potenzialmente può fare meglio di Lukaku, ma va testato in un campionato diverso. Prima arriva e meglio è… Se gli togli i rigori, perchè qua magari li batte Dybala, la quota gol scende…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dovbyk? Non so perchè tirate in mezzo Castellanos, che al Girona aveva fatto 12 gol di cui 4 in una sola partita… Questo è un giocatore diverso, c’è una bella differenza con Castellanos. Dovbyk è stato capocannoniere anche in Ucraina, che è un campionato diverso, ma comunque è un centravanti che tira in porta continuamente. E’ vero che batte i rigori, ma ha una media quasi del 100% come realizzazione, ma poi è uno che partecipa di più alla manovra, è uno che ha infiammato i suoi tifosi. Questo è uno molto ma molto più forte di Castellanos, e infatti ha fatto il doppio dei suoi gol, e infatti lo hai pagato il doppio dei soldi. Ho sentito dire che la Liga non è un campionato importante, ma Vinicius in Liga ha fatto 12 gol, Bellingham 17…ragazzi, la Liga è un campionato importante. Dovbyk non ha fatto 24 gol in Turchia, ma in Spagna…secondo me è tanta roba…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Liga è uno dei campionati più importanti, è superfluo sottolinearlo. Sento dire che anche Budimir ha fatto 17 gol in Spagna, ma che vuol dire…non è che si prende un calciatore solo a modello di un campionato… La Spagna è la nazionale campione d’Europa per club, per nazioni, e per l’U19. Dovbyk è un attaccante vero, poi non so se segnerà 24 gol anche in Serie A, però penso che non ci sia molto di meglio sul mercato internazionale a meno che non pensi di spendere 70 milioni… La Roma ha fatto un investimento molto importante, è un’operazione che dimostra la grandissima buona volontà dei Friedkin. E’ forse uno dei club che ha speso di più in Europa quest’anno…”

