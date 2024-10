Dovbyk in dubbio, il ginocchio fa male. Cristante rischia il posto: pronto Le Fee

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le mosse di Ivan Juric per provare a tenersi stretta la Roma potrebbero portare a qualche cambiamento di formazione rispetto al consueto 11 titolare.

Se in difesa Mancini conserverà il suo posto anche per mancanza di alternative, a centrocampo rischia di restare fuori Bryan Cristante: il tecnico croato starebbe pensando di lasciarlo in panchina per fare spazio dal primo minuto a Enzo Le Fee in una mediana tutta francese completata da Manu Konè. Ma non è da escludere nemmeno l’inserimento di Pisilli in tandem con l’ex Borussia Monchengladbach.

In attacco il dubbio è legato alla presenza di Artem Dovbyk: il centravanti ucraino ieri era regolarmente in gruppo nella rifinitura, ma ha un fastidio al ginocchio che rischia di lasciarlo fuori dalla partita. Se non dovesse farcela, spazio a Shomurodov.

Sembra scontata invece la presenza di Pellegrini e Dybala sulla trequarti, con Baldanzi e Soulè ancora in panchina. Torna a disposizione El Shaarawy, ma sulle fasce agiranno ancora Zalewski a sinistra e Celik a destra.

Queste le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Koné, Le Fée, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Koné, Le Fée, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Koné, Cristante, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Cristante, Koné, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

