Inversione a Juric

AS ROMA NEWS – Dentro o fuori. Anche se Ivan Juric non vuole sentir parlare di ultima spiaggia, la partita di stasera contro il “suo” Torino sarà decisiva per tenersi stretta la panchina. E forse nemmeno una vittoria potrebbe bastargli a restare in quello che fino a pochi giorni fa definiva “un Paradiso”.

E’ bastata una partita, il disastroso 5 a 1 del Franchi, per trasformare lo spogliatoio giallorosso in un inferno dantesco. I giocatori hanno avuto quella che il tecnico stesso chiama “crollo emotivo“, una crisi di rigetto decisamente preoccupante che dimostra come la squadra non abbia ancora digerito del tutto l’esonero di De Rossi.

Juric spera che tutto il malessere dei ragazzi sia definitivamente venuto a galla in questi giorni di “liti pesanti” in cui il tecnico ha provato a mantenere la barra dritta. Lo scontro totale tra tecnico e una parte dello spogliatoio, culminata in una sorta di tregua per il bene della Roma, può aver innescato mentalmente quel meccanismo di “svolta” necessario a invertire completamente la marcia. O almeno questo è quello che si augura il croato.

I giocatori, che forse hanno definitivamente capito come i Friedkin non abbiano intenzione di riportare De Rossi in panchina, potrebbero essersi finalmente ricompattati intorno all’attuale tecnico.

“Ragazzi, ritorneremo“, ha assicurato Mancini ai tifosi fuori da Trigoria. Ora è il momento di dimostrarlo sul campo con una prestazione davvero convincente, altrimenti per Juric l’avventura romana sarà ai titoli di coda. Con i texani pronti ad annunciare il nome del nuovo tecnico, forse già al termine della partita. E a deciderlo potrebbe essere stato il temutissimo algoritmo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

